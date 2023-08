U Federaciji BiH porasle cijene goriva

Vozači u Federaciji BiH danas za litar benzina u prosjeku moraju izdvojiti 2,76, a za litar dizela 2,79 KM. U odnosu na prije samo šest dana, ovo je povećanje za oko pet feninga. Stručnjaci najavljuju i nova poskupljenja.

”Moguće je nažalost u kratkom roku očekivati i dalja poskupljenja. Moguće je na prosječnu vrijednosti od tri KM. Već se u regionu dešavaju negativne tendecije po pitanju rasta cijena i dizela i benzina”, kazao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Rast cijena naftnih derivata uzrokovan je, kako navode stručnjaci, raznim globalnim dešavanjima.

”To je glavna priča oko aktuelnog povećanja i ja vjerujem da će to biti kratkoročno i ne može se trend zadržati jer nije rezultat inflatornog kreatanja, Tako da je do pojedinačnih akcija određeneih zemlja i moguće je da kroz par sedmica dođe do pada cijena”, dodaje Čavalić.

Kada je riječ o regionu, u BiH cijene naftnih derivata su u prosjeku najniže, ali obzirom na visinu prosječne plate i potrošačku korpu, svako povećanje pa čak i ono od pet feninga veliki je udar na džepove građana.

„Ja mislim da to ide do neke krajnje granice koju čovjek neće moći izdržati“

„Jeste i to mnogo Bogami, ali nekako se gura što se ono kaže“

„Ako bude išlo više, morat će se nešto uraditi i manje voziti“

Poskupljenje goriva obično prati i druga povećanja cijena, naročito u prehrambenom sektoru. No, ovo poskupljenje ne bi trebalo imati uticaj na druga poskupljenja, ističu ekonomisti.

”Nafta uvjetuje sve transportne troškove, i ako su veći to povećava cijenu finalnih usluga, ali napominjem obzirom da se radi o kratkom roku vjerovatno do toga ne bi trebalo doći”, kazao je Čavalić.

Međutim, ukoliko bi se desio nagli skok cijena goriva, onda će to značiti i poskupljenje ostalih proizvoda, navode stručnjaci.