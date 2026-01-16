U Gradačcu pronađeno više od dva kilograma speeda, uhapšene dvije osobe

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Policijske uprave Gradačac, u okviru planskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, 15. januara 2026. godine na području Gradačca izvršili su pretres putničkog vozila i osoba koje su ga koristile, postupajući po naredbi Općinskog suda u Gradačcu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK.

Kako je saopćeno, pretresom su obuhvaćeni M.D. (1985) iz Brčko distrikta i A.G. (2002) iz Mionice, Gradačac, a tom prilikom pronađena su i privremeno oduzeta dva veća PVC pakovanja pravougaonog oblika sa bijelom materijom koja asocira na drogu “speed”, za koju je preliminarnim vaganjem utvrđeno da je riječ o ukupnoj masi većoj od dva kilograma.

Policija je, navodi se, pronašla i jednu PVC kesu sa zeljastom materijom koja asocira na “cannabis sativa”, ukupne mase veće od 100 grama, kao i druge predmete koji se dovode u vezu s mogućim počinjenjem krivičnih djela.

Oduzete materije bit će upućene na vještačenje radi daljeg dokaznog postupka, a M.D. i A.G. su, po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238 stav 1 Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj i prikupljene dokaze biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.