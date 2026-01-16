U Gradačcu pronađeno više od dva kilograma speeda, uhapšene dvije osobe

Jasmina Ibrahimović

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Policijske uprave Gradačac, u okviru planskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, 15. januara 2026. godine na području Gradačca izvršili su pretres putničkog vozila i osoba koje su ga koristile, postupajući po naredbi Općinskog suda u Gradačcu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK.

Kako je saopćeno, pretresom su obuhvaćeni M.D. (1985) iz Brčko distrikta i A.G. (2002) iz Mionice, Gradačac, a tom prilikom pronađena su i privremeno oduzeta dva veća PVC pakovanja pravougaonog oblika sa bijelom materijom koja asocira na drogu “speed”, za koju je preliminarnim vaganjem utvrđeno da je riječ o ukupnoj masi većoj od dva kilograma.

Policija je, navodi se, pronašla i jednu PVC kesu sa zeljastom materijom koja asocira na “cannabis sativa”, ukupne mase veće od 100 grama, kao i druge predmete koji se dovode u vezu s mogućim počinjenjem krivičnih djela.

Oduzete materije bit će upućene na vještačenje radi daljeg dokaznog postupka, a M.D. i A.G. su, po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238 stav 1 Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj i prikupljene dokaze biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Otvorena nova šalter sala MUP-a TK: Kraća čekanja i brže izdavanje...

Tuzla i TK

Radarske kontrole danas širom TK: Policija objavila detaljan raspored

Tuzla i TK

Od ponedjeljka lične karte i pasoše podižemo na novoj lokaciji

Tuzla i TK

Danas skraćeno radno vrijeme šalter sala MUP-a Tuzlanskog kantona

Tuzla i TK

Skraćeno radno vrijeme šaltera MUP-a TK tokom novogodišnjih praznika

Tuzla i TK

Policija u Tuzlanskom kantonu zaplijenila 14,5 kilograma droge

Vijesti

VTKBiH traži hitnu reakciju zbog ograničenja uvoza bh. proizvoda od gvožđa i čelika u Srbiju

Kultura

„Naše veče“ Ivana Bosiljčića 22. januara u Tuzlu donosi savršen spoj poezije i muzike

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Produžen pritvor Mirsadu Bakaloviću i Zinaidi Razić Halilović

Vijesti

Čaršijska džamija u Tuzli: Obilježeni Lejletul Miradž i Dan vakifa uz snažne poruke vjere i zajedništva

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]