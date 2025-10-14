U Gradskoj upravi Tuzla otvara se ured za izdavanje elektronskih potpisa građanima BiH

Jasmina Ibrahimović

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) i Grad Tuzla potpisali su ugovor o otvaranju RA (Registration Authority) ureda u okviru Gradske uprave Tuzla.

Otvaranjem ovog ureda građanima Bosne i Hercegovine biće omogućeno da direktno u Tuzli, na šalteru Gradske uprave, preuzmu i aktiviraju svoj kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje Agencija IDDEEA. Ovaj potpis ima punu pravnu valjanost u elektronskoj komunikaciji i korištenju digitalnih usluga, jednaku potpisu na papiru, te je besplatan za sve građane Bosne i Hercegovine.

Tuzla je jedan od gradova iz kojeg je IDDEEA primila najveći broj upita građana o datumu početka izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa. Potpisivanjem ovog ugovora stvaraju se svi preduslovi da građani Tuzle u narednom periodu dobiju mogućnost jednostavnog i brzog pristupa ovoj usluzi.

Pored toga, korisnici će sa istim kvalifikovanim potpisom moći aktivirati i mobilnu aplikaciju e-IDDEEA, putem koje se uspostavlja digitalni identitet građana BiH. Time se otvara mogućnost korištenja širokog spektra elektronskih servisa, od upravnih i administrativnih procedura, do finansijskih i komercijalnih usluga, sve kroz sigurno i jednostavno digitalno rješenje.

Grad Tuzla prepoznao je značaj digitalne transformacije i potrebu da građanima omogući jednostavan pristup savremenim uslugama. Otvaranje RA ureda predstavlja važan korak ka modernizaciji javne uprave i unapređenju dostupnosti digitalnih servisa građanima.

Agencija IDDEEA nastavlja sa širenjem mreže RA ureda širom Bosne i Hercegovine, s ciljem da digitalne usluge postanu dostupne svim građanima, bez obzira na mjesto prebivališta, te da se osigura njihova potpuna integracija u evropski digitalni okvir, saopćeno je iz Gradske uprave Tuzla.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

UIO u akciji „MARKET 2“ oduzela 800 kilograma duhana i 2.000 paklica cigareta na crnom tržištu

Tuzla i TK

Stiže novac za projekte energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja u Tuzli

Tuzla i TK

Vlada TK usvojila izmjene pedagoških standarda i odobrila podršku vjerskim zajednicama

Magazin

Najezda smrdibuba, kako izaći na kraj sa njima

Istaknuto

Vlada TK nastavlja s realizacijom kapitalnih investicija, ponavlja se tender za izgradnju Općinskog suda u Lukavcu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]