U Mejdanu večeras derbi ABA 2 lige: Sloboda protiv Mornara

Arnela Šiljković - Bojić
OKK Sloboda Ligu 4 otvara duelom na Pecari protiv Širokog
Foto: OKK Sloboda

U dvorani Mejdan danas u 18 sati igra se jedan od najzanimljivijih duela 4. kola ABA 2 lige. Tuzlanska Sloboda dočekuje crnogorski Mornar Bar, dugogodišnjeg učesnika ABA 1 lige. Ovaj meč nosi veliki značaj za tuzlanski klub, ali i za košarkaški grad Tuzlu, poručeno je na današnjoj konferenciji za medije.

Predsjednik OKK Sloboda Aid Berbić istaknuo je da Tuzlu očekuje utakmica na koju se dugo čekalo, dodajući da je duel izuzetno važan za klub i navijače. Naglasio je da Mornar dolazi iz dugogodišnjeg takmičarskog iskustva u ABA 1 ligi te pozvao publiku da ispuni dvoranu i pruži podršku ekipi.

Sloboda, prema njegovim riječima, ulazi u susret u dobroj formi, uz očekivanje da će domaća publika biti njihov šesti igrač.

Trener Marko Trbić naglasio je veliki respekt prema Mornaru, bez obzira na to što ove sezone igraju rang niže. Istaknuo je da je riječ o ekipi s ozbiljnim iskustvom i reputacijom, ali i da je Sloboda u dobrom ritmu i spremna za izazov.

Trbić je potvrdio dolazak novog centra Aleksandra Bursaća, koji je već odradio dva treninga i večeras bi mogao upisati prve minute u dresu Slobode, te dodao da su svi ostali igrači zdravi i spremni.

Uz ocjenu da atmosfera unutar ekipe nikada nije bila bolja, trener je poručio da Sloboda ide samo na pobjedu, vjerujući da tim može odigrati vrhunski meč pred domaćom publikom.

pročitajte i ovo

Sport

Sloboda sutra u Mejdanu dočekuje Mornar Bar u jednom od najzanimljivijih...

Istaknuto

Tuzlaci nadigrali Slaviju 1996: Uvjerljiv trijumf Slobode Energoinvest

Sport

Važan duel u Mejdanu: Košarkaši Slobode dočekuje Slaviju 1996

Istaknuto

Košarkaši Slobode nadigrali Mladost u Mejdanu

Sport

Sloboda sutra protiv Mladosti traži povratak na pobjednički kolosijek

Istaknuto

Zbog tragedije u Tuzli otkazana utakmica Slobode i Mladosti

BiH

BiH definiše pravila za finansiranje međunarodnih naučnih projekata

Istaknuto

EU pokrenula istragu protiv Googlea zbog korištenja sadržaja za AI

BiH

Stanje na cestama: Magla smanjuje vidljivost

BiH

Vremenska prognoza: Danas sunčano, povoljna i bioprognoza

Istaknuto

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]