U Mejdanu večeras derbi ABA 2 lige: Sloboda protiv Mornara

U dvorani Mejdan danas u 18 sati igra se jedan od najzanimljivijih duela 4. kola ABA 2 lige. Tuzlanska Sloboda dočekuje crnogorski Mornar Bar, dugogodišnjeg učesnika ABA 1 lige. Ovaj meč nosi veliki značaj za tuzlanski klub, ali i za košarkaški grad Tuzlu, poručeno je na današnjoj konferenciji za medije.

Predsjednik OKK Sloboda Aid Berbić istaknuo je da Tuzlu očekuje utakmica na koju se dugo čekalo, dodajući da je duel izuzetno važan za klub i navijače. Naglasio je da Mornar dolazi iz dugogodišnjeg takmičarskog iskustva u ABA 1 ligi te pozvao publiku da ispuni dvoranu i pruži podršku ekipi.

Sloboda, prema njegovim riječima, ulazi u susret u dobroj formi, uz očekivanje da će domaća publika biti njihov šesti igrač.

Trener Marko Trbić naglasio je veliki respekt prema Mornaru, bez obzira na to što ove sezone igraju rang niže. Istaknuo je da je riječ o ekipi s ozbiljnim iskustvom i reputacijom, ali i da je Sloboda u dobrom ritmu i spremna za izazov.

Trbić je potvrdio dolazak novog centra Aleksandra Bursaća, koji je već odradio dva treninga i večeras bi mogao upisati prve minute u dresu Slobode, te dodao da su svi ostali igrači zdravi i spremni.

Uz ocjenu da atmosfera unutar ekipe nikada nije bila bolja, trener je poručio da Sloboda ide samo na pobjedu, vjerujući da tim može odigrati vrhunski meč pred domaćom publikom.