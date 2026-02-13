U nastavku akcije „Lan“ uhapšen policijski službenik SIPA-e, pokrenut i interni postupak

Jasmina Ibrahimović
Foto: Arhiva

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu  (u daljem tekstu: Agencija) sinoć su (12.02.2026. godine), u nastavku operativne akcije “Lan” slobode lišili policijskog službenika Agencije, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela “Zlouptreba položaja ili ovlaštenja” i “Povreda tajnosti postupka” koja su propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Lice lišeno slobode će nakon kriminalističke obrade u prostorijama Agencije biti predato u dalju nadležnost Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Agencija je istovremeno pokrenula interni postupak protiv istog policijskog službenika zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno zlupotrebe službenog položaja, činjenja koje vodi odavanju službene tajne i ponašanje koje narušava ugled policijskog organa.

Agencija najoštrije osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja, pogotovo u vlastitim redovima te navodimo te ćemo se odlučno suprostaviti svakom vidu nezakonitog ponašanja svojih službenika.

