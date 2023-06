U toku upis u srednje škole u TK: Veliko interesovanje za medicinsku školu

Na put da ostvari svoj dječiji san krenula je Nejra Musić predajom dokumenata za upis u Srednju medicinsku školu. Kako kaže želja joj je biti doktorica, a ukoliko se upiše u ovu školu, napravila je i prvi korak ka cilju.

„Uvijek me medicina privlačila i voljela sam da pomažem ljudima kao mala i igrala sam se sa barbikama, i to me privlačilo i ta pozitiva i voljela bih raditi u operacionoj sali kada sve ovo završim.“ rekla je Nejra Musić

Iste snove ima i Ajla Kikić. Želi biti doktorica. Kako kaže nijednog trenutka se nije predomišljala koju srednju školu želi upisati.

„Prvenstveno sam se odlučila zato što to volim i izrazila sam želju kao mala da budem doktorica i ostala sam pri toj želji i toj odluci i zato što smatram da imaju dobru kvalitetu znanja ovdje“ dodala je Ajla Kikić.

Kao i svake godine, veliko interesovanje učenika vlada za Srednju medicinsku školu Tuzla. Ove godine planiran je upis 10 odjeljenja, od čega četiri općeg smjera, te po jedno odjeljenje EUVET, farmaceutskog, fizioterapeutskog, pedijatrijskog i stomatološkolog tehničara. Od ove godine zbog velikog interesovanja uveden je i novi smjer psihogerijatrijska sestra/tehničar.

„Odziv je jako dobar i vidimo da će biti velika konkurencija na opštem smjeru. Veliki broj učenika se prijavio i novina je da se ove godine boduju rezultati sa eksterne mature i to fizika, biologija, hemija, tj relevantni predmeti za medicinsku školu i može se desiti da učenicima bude presudno za upis na opšti smjer“ naglasio je Abid Begović, direktor Medicinske škole

Iako je proteklih godina manje učenika zainteresovano za upis u gimnazije, to nije spriječilo Ejuba Hasanovića, da dođe čak iz Antwerpena u Belgiji i upiše Gimnaziju „Ismet Mujezinović“ u Tuzli.

„Kada sam vidio da mi sestra ide ovdje u školu, ona me motivisala da dođem ovamo.“ ovom prilikom rekao je Ejub Hasanović

Ako upiše Gimnaziju, Ejub Hasanović vjeruje da neće imati problema sa prilagođavanjem, iako ističe da bi mogao imati problema sa jezikom.

“Vjerovatno ću imati malih problema sa bosanskim jer je ipak to strani jezik., a za sve ostalo mislim da neće biti problema, polako sa vremenom i biti će dobro.” nastavio je Ejub Hasanović.

U Gimnaziji „Ismet Mujezinović„ planiran je upis šest odjeljenja, a i kako ističu iz škole, kriteriji za bodovanje učenika su olakšavajući i do sada su zadovoljni brojem upisanih.

„Mnogo se više bodujete eksterna matura u odnosu na nekad prije i boduju se relevantni predmeti za gimnaziju a to su bosanski, engleski i matematika. Tako za ova dva dana imali smo veliki broj učenika i mogu vam reći da svi ispunjavaju kriterije za gimnaziju.“ zaključila je Fatima Ljupić, pedagogica u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ Tuzla

Prvi upisni rok traje do 7. juna, a drugi od 12. do 16. juna, zavisno od vrste škole. Planom je predviđen upis 5 hiljada 380 učenika raspoređenih u 220 odjeljenja u 30 srednjih škola na području TK.