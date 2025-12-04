U toku uređenje korita Dobrnjskog potoka na dionici od Marinovca do Čanića

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla ovih dana provodi opsežne radove na čišćenju i uređenju neregulisanog korita Dobrnjskog potoka, na potezu od naselja Marinovac do naselja Čanići u mjesnoj zajednici Dobrnja, u dužini od oko 500 metara. Riječ je o dionici koja godinama predstavlja izazov zbog nagomilanog nanosa, rastinja i smanjene protočnosti, što je posebno dolazilo do izražaja tokom obilnih kiša i topljenja snijega.

U okviru radova uklanja se višegodišnja vegetacija, otpad i naplavljeni materijal, a korito se mehanički produbljuje kako bi se povećala sigurnost stanovnika i smanjio rizik od izlivanja u periodima pojačanih padavina. Lokalno stanovništvo više puta je ukazivalo na potrebu sanacije ove dionice potoka, a nakon provedenih procedura i planiranja radovi su sada u toku.

Iz nadležne službe navode da je cilj uređenja uspostavljanje stabilnog i protočnog korita koje će dugoročno olakšati odvodnju površinskih voda i doprinijeti zaštiti objekata i poljoprivrednih površina uz potok. Planirano je da se radovi odvijaju fazno, uz prilagođavanje terenu i vremenskim uslovima.

Nakon završetka ovih aktivnosti, očekuje se unaprijeđenje ukupne komunalne infrastrukture u mjesnoj zajednici Dobrnja, ali i smanjenje rizika od šteta koje su ranijih godina nastajale uslijed bujičnih voda.