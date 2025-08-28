U Tuzli danas izrazito sunčano vrijeme, izdato upozorenje za visoke temperature

Edina Rizvić Aščić
U narednih sedam dana u Tuzli očekuje se kombinacija vrućih dana i pljuskova/ suncano i toplo vrijeme
Foto: Ilustracija/ Vrijeme

Danas u Tuzli očekuje se izrazito toplo i sunčano vrijeme. Temperature će tokom dana porasti do 35°C, uz blagi vjetar iz smjera juga i jugoistoka.

Padavine nisu predviđene, a vlažnost zraka će biti niska. Obucite laganu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, sunčane naočale i šešir za zaštitu od sunca.

Aktivirano je upozorenje za visoke temperature za regiju Tuzla koje traje od 09:00 do 14:00 sati, s najvišim dnevnim temperaturama između 31 i 35°C.

Vrijeme u Tuzlanskom kantonu

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, sa najvišim temperaturama do 35°C tokom podnevnih sati. Aktivno je upozorenje za visoke temperature od 09:00 do 14:00 sa očekivanim vrijednostima između 31 i 35°C.

Vjetar će biti umjeren, jugozapadnog smjera, brzine do 3 m/s. Padavine nisu predviđene tokom dana.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenskaprognoza.ba

 

