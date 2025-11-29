U Tuzli u toku regionalni panel o pomirenju: Stručnjaci raspravljaju o povjerenju i saradnji

U Tuzli je jutros u Hotelu Salis počeo regionalni panel u okviru projekta „Distrikt pomirenja – Jačanje kulture učešća u dijalogu o regionalnom pomirenju“, koji okuplja istaknute stručnjake, političke analitičare i predstavnike civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Događaj je počeo u 10:30 sati uvodnim obraćanjem Stanke Parać Damjanović i Vehida Šehića.

U toku je prvi tematski panel „Bosna i Hercegovina 30 godina od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir“, kojim moderira Uroš Popadić iz Evropskog pokreta Srbija. Uvodna izlaganja drže prof. dr. Nerzuk Čurak, Duško Lopandić, Igor Davidović, prof. dr. Jaroslav Pecnik i Tea Gorjanc Prelević.

Program predviđa diskusiju do 12:30, nakon čega slijedi kratka pauza. Drugi panel, koji počinje u 13:00 sati, bavi se temom „Prepreke na putu izgradnje dobrosusjedskih odnosa između BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije – istinsko suočavanje sa prošlošću“, pod moderatorstvom Milice Žugić iz organizacije Mladiinfo Crna Gora.

Paneli su usmjereni na izgradnju kulture dijaloga, jačanje povjerenja i razumijevanja, te na suočavanje sa naslijeđem prošlosti, s ciljem unapređenja regionalne saradnje i procesa pomirenja na Zapadnom Balkanu.