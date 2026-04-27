U UKC-u Tuzla prvi put izvedena mikrotalasna ablacija promjena na jetri

Na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC-a Tuzla uspješno je izvedena mikrotalasna ablacija fokalnih promjena jetre, čime je napravljen značajan iskorak u minimalno invazivnom liječenju onkoloških pacijenata.

Tokom prve sesije tretirana su tri pacijenta, dva sa metastatskim lezijama jetre i jedan pacijent sa hepatocelularnim karcinomom.

Riječ je o savremenoj terapijskoj metodi kojom se tumorsko tkivo ciljano uništava pomoću energije mikrotalasa i kontrolisanog zagrijavanja. Prednosti ove procedure su visoka preciznost, očuvanje zdravog tkiva, kraći oporavak i manji rizik od komplikacija u odnosu na klasične hirurške zahvate.

Načelnica Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu prof. dr. med. sc. Svjetlana Mujagić istakla je da metoda ima poseban značaj jer omogućava liječenje pacijenata koji nisu kandidati za operaciju, zbog opšteg stanja ili lokalizacije bolesti.

Kako je navela, u odabranim slučajevima rezultati mikrotalasne ablacije mogu biti uporedivi sa hirurškim liječenjem, zbog čega ova procedura zauzima važno mjesto u savremenom onkološkom pristupu.

Proceduru je predvodio doc. dr. med. sci. Haris Kurić, specijalista interventne radiologije iz UKC-a Sarajevo, koji je izveo prve zahvate i pružio stručnu podršku timu UKC-a Tuzla. U realizaciji su učestvovali i anesteziološki tim Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, kao i Klinika za hirurgiju, gdje su pacijenti hospitalizirani radi postproceduralnog praćenja.

Uvođenjem mikrotalasne ablacije UKC Tuzla dodatno unapređuje oblast interventne radiologije i pacijentima omogućava dostupnost naprednih terapijskih procedura u ovoj zdravstvenoj ustanovi.