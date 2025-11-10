U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros mokar i klizav kolovoz, vozačima se savjetuje oprez

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Zbog kiše koja je zahvatila pojedine regije, a zbog lokalno obilnijih padavina i pljuskova posebno na krajnjem sjeverozapadu, sjeveroistoku i centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, vozačima se preporučuje dodatni oprez. U višim planinskim predjelima i preko prevoja mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Na otvorenim dionicama mogući su bočni udari vjetra, naročito u Hercegovini. Zbog navedenih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Vrtoče–Bosanski Petrovac (područje Medenog Polja), Semizovac-Olovo, Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Povremeno se na graničnim prelazima pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).