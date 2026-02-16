Učenici srednjih škola i studenti javno iznijeli zahtjeve ispred zgrade Tužilaštva KS

Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu održavaju se novi protesti u organizaciji više neformalnih građanskih grupa, među kojima je i inicijativa „Hoćel ta promjena“, koja je putem društvenih mreža objavila svoje zahtjeve.

Među njima se traže potpune i transparentne informacije o istrazi nesreće, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i video-snimak iz vozila u trenutku događaja.

Zahtijeva se i privremeno povlačenje starijih tramvaja iz saobraćaja dok ne budu ponovo pregledani i servisirani, uz javnu objavu podataka o njihovoj tehničkoj ispravnosti, kao i ostavke odgovornih u sistemu javnog prevoza.

Jedan od zahtjeva odnosi se i na unapređenje sigurnosti i kvaliteta javnog gradskog prijevoza te zaustavljanje njegove privatizacije.