Učenici u TK minutom šutnje odaju počast stradalima u požaru u Domu penzionera

Učenici u Tuzlanskom kantonu sutra će u 12 sati minutom šutnje odati počast osobama koje su tragično stradale u požaru u Domu penzionera u Tuzli. Odluka je donesena nakon što je Vlada TK četvrtak proglasila Danom žalosti, a inicijativu je najavio ministar obrazovanja Ahmed Omerović.

Kako je pojašnjeno, učenici će se prisjetiti žrtava minutom šutnje, učenjem Fatihe ili na drugi prikladan način, u skladu s tradicijom i uvjerenjima. Ministar Omerović naglasio je da je ovo trenutak u kojem mladi uče vrijednosti empatije, saosjećanja i poštovanja prema starijima, podsjetivši da su to vrijednosti na kojima počiva naše društvo.

Starije osobe, poručio je ministar, uvijek su imale posebno mjesto u zajednici, simbolizirajući mudrost i dostojanstvo. Istakao je da je važno pokazati solidarnost i ljudskost, posebno u teškim trenucima kada je zajedništvo najpotrebnije.

U školama širom TK ova aktivnost bit će održana kao znak poštovanja prema žrtvama i podrške njihovim porodicama, ali i svima koji su pogođeni ovom tragedijom koja je duboko potresla cijelu zemlju.

