Uhapšen Tarik Prusac koji je ubio ženu i odveo petogodišnje dijete

Muškarac koji je ubio ženu u sarajevskom naselju Dobrinja je uhapšen, a dijete koje je odveo je nepovrijeđeno, rečeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

“U 16:15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Ljekar Hitne pomoći je u 16:30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine.”

“U 19:15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS uhapsili su muškarca T.P. (Tarik Prusac) (1977) zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo”, naveli su iz MUP-a KS.

Kako je rečeno, 49-godišnjak je uhapšen na području općine Stari Grad.

“Dijete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno nepovrijeđeno i trenutno se o djetetu skrbe stručnjaci. Uviđaj, kojim rukovodi tužilac KTKS, još traje”, rečeno je iz MUP-a KS.