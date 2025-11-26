Uhapšena osoba osumnjičena za razbojništvo u zlatari u Kalesiji

Ali Huremović

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona uhapsili su danas, 26.11., oko 17:30 sati, Velimira Girdeljevića rođenog (1973), na području Kalesije.

Za Gurdeljevićem je bila raspisana potjernica, bio je u bjekstvu, a u toku dana se vratio na područje Kalesije gdje je i uhapšen.

On se dovodi u vezu s događajem od 19.11., kada je u centru Kalesije počinjeno razbojništvo nad objektom zlatare, a tom prilikom došlo je i do ugrožavanja sigurnosti.

Za još jednom osobom koja se dovodi u vezu sa ovom pljačkom se traga.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno je da će više informacija o slučaju biti objavljeno u narednom periodu.

