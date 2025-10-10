UKC Tuzla: Nedostatak više važnih lijekova zbog kašnjenja isporuke

Selma Jatić
UKC Tuzla, UKC Tuzla duguje više od 300.000 KM
Foto: RTV Slon/Arhiva

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla saopćila je da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH do 9. oktobra 2025. godine nije dostavio više važnih lijekova koji su neophodni za liječenje pacijenata.

Prema informacijama iz UKC-a Tuzla, među nedostavljenim lijekovima nalaze se:
Azacitidin, Citarabin, Eksemestan, Entekavir, Fulvestrant, Irinotekan, Karboplatin, Megestrol tbl., Nilotinib 200 mg, Ribociklib 5 mg i Trazimera 150 mg.

Lijekovi potrebni za onkološke pacijente

Ovi lijekovi se koriste u liječenju teških i hroničnih bolesti, uključujući onološke i hematološke pacijente, pa njihovo izostajanje može izazvati zastoje u terapijama i dodatne poteškoće u zdravstvenom sistemu.

Iz UKC-a Tuzla poručuju da je ustanova u stalnoj komunikaciji s Fondom zdravstvenog osiguranja FBiH, te očekuju hitnu isporuku lijekova kako bi se osigurao nesmetan nastavak liječenja pacijenata.

Pacijentima i njihovim porodicama preporučeno je da budu u kontaktu s ljekarima i prate dalja obavještenja o dostupnosti potrebne terapije.

 

