UKC Tuzla raspisao konkurs za veliki broj specijalizacija u različitim oblastima medicine

RTV SLON
Stabilno stanje većine pacijenata povrijeđenih u požaru u Domu penzionera Tuzla

UKC Tuzla raspisao je konkurs za veliki broj specijalizacija, otvarajući priliku mladim ljekarima da karijeru grade u jednoj od najvećih zdravstvenih ustanova u državi. Riječ je o konkursu koji obuhvata više od 30 specijalizacija iz različitih medicinskih oblasti, a kandidati se mogu prijaviti za jednu ili više njih, uz obavezu podnošenja odvojene prijave za svaku specijalizaciju.

Konkurs obuhvata specijalizacije iz urologije, kliničke imunologije, gastroenterologije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, opće interne medicine, nefrologije, otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata, neurologije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, pedijatrije, pulmologije, ginekologije i akušerstva, nuklearne medicine, internističke onkologije, patologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te dermatovenerologije. Broj odobrenih mjesta po specijalizaciji kreće se od jedne do četiri pozicije.

Pravo prijave imaju kandidati sa završenim Medicinskim fakultetom, položenim stručnim ispitom i najmanje jednom godinom radnog iskustva nakon položenog ispita. Neophodno je posjedovati važeće odobrenje za samostalan rad i dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Prijava se podnosi isključivo u pisanom i potpisanom obliku, a uz nju je potrebno dostaviti biografiju, diplomu, uvjerenja o položenom stručnom ispitu i ostvarenim rezultatima tokom studija, dokaz o licencama, potvrde o radnom iskustvu, kao i dokumente o poznavanju stranog jezika. Sve dostavljena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Komisija UKC-a Tuzla izvršit će bodovanje prijavljenih kandidata, a zatim i razgovor sa onima koji budu ispunjavali uslove. Kandidati će o terminu intervjua biti obaviješteni putem pisanog obavještenja.

