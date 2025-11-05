UKC Tuzla se oglasio o stanju povrijeđenih u požaru

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: RTV Slon/Arhiva

Nakon sinoćnjeg tragičnog požara u Domu penzionera Tuzla, Univerzitetski klinički centar Tuzla stavio je sve svoje resurse i osoblje u pripravnost kako bi pružio pomoć povrijeđenima.

Tokom noći u Klinici za plućne bolesti hospitalizovano je 20 pacijenata, među kojima su tri policajca i šest vatrogasaca, dok su ostali bili korisnici i uposlenici Doma penzionera. Nažalost, jedna pacijentica preminula je tokom noći.

U Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju primljeno je osam pacijenata, od kojih je pet na respiratoru i nalaze se u izuzetno teškom stanju, a jedan pacijent je preminuo. Hospitalizovani pacijenti imaju inhalacione povrede nastale udisanjem dima i produkata sagorijevanja. Dodatno, u Klinici za interne bolesti hospitalizovana su još dva pacijenta.

UKC Tuzla je stavio na raspolaganje sve raspoložive kapacitete za eventualnu hospitalizaciju ili privremeni smještaj korisnika Doma penzionera, ukoliko je to potrebno.

U saopćenju se ističe da je osoblje UKC-a Tuzla pokazalo brzu i profesionalnu reakciju, a centar ostaje na raspolaganju svim građanima Tuzlanskog kantona pogođenim ovom tragedijom.

