UKC Tuzla uveo inovativni lijek u liječenju očnih bolesti

Klinika za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uvela je u rutinsku kliničku upotrebu inovativni lijek faricimab, najnoviju terapijsku opciju za liječenje bolesti poput neovaskularne (vlažne) senilne makularne degeneracije i dijabetičkog makularnog edema.

Faricimab je prvo dvostruko inhibitorno monoklonsko antitijelo koje istovremeno djeluje na dva ključna patološka puta – VEGF-A i angiopoetin-2. Takav mehanizam omogućava efikasniju i dugotrajniju kontrolu bolesti, uz mogućnost smanjenja broja intravitrealnih injekcija.

– Uvođenjem faricimaba otvaramo novo poglavlje u liječenju naših pacijenata. Ovaj lijek donosi veću efikasnost, ali i praktičnost, kako za pacijente tako i za ljekare. Ponosni smo što Klinika za očne bolesti UKC Tuzla može ponuditi ovakvu savremenu terapiju i time se svrstati među vodeće oftalmološke centre u regiji – izjavio je prim. doc. dr. Jasmin Zvorničanin, v. d. načelnika Klinike za očne bolesti.

Lijek je prošao međunarodna klinička ispitivanja, uključujući studije TENAYA i LUCERNE, koje su pokazale da faricimab omogućava održavanje funkcionalnog vida uz produžene intervale između injekcija, čak do 16 sedmica. Na Klinici za očne bolesti UKC Tuzla već su započeti prvi tretmani ovim lijekom, a pacijenti su uključeni kroz pažljivo selektovane protokole i individualizirane planove terapije.

Direktor UKC Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić, istakao je da uvođenje faricimaba predstavlja značajan iskorak u poboljšanju zdravstvene zaštite pacijenata. Podsjetio je da je Klinika za očne bolesti u protekloj godini imala više od 1900 intravitrealnih aplikacija lijekova, što je čini vodećom u regionu u ovoj proceduri.

Klinika za očne bolesti UKC Tuzla ujedno je i jedina javna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja pacijentima nudi intravitrealnu primjenu svih anti-VEGF lijekova koji se koriste u kliničkoj praksi.