Umjereno do pretežno oblačno vrijeme do četvrtka, kiša u srijedu

Jasmina Ibrahimović
Pretežno oblačno vrijeme
Foto: RTV Slon/ Arhiva

U Bosni i Hercegovini u utorak, srijedu i četvrtak očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U srijedu se očekuje kiša uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura će iznositi minus 1, a najviša dnevna 16 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u utorak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 stepeni.

U srijedu, pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U ostatlim područjima povremeno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 16 stepeni.

U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne se očekuje smanjenje oblačnosti. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 16 stepeni.

