Umjesto otkazivanja: Publika želi koncert posvećen Halidu Bešliću

Legenda narodne muzike Halid Bešlić trebao je 20. decembra ove godine nastupiti u zagrebačkoj Areni, ali sudbina je prekinula planove o njegovom velikom povratku pred publiku.

Organizator koncerta, kompanija Eventim, obavijestila je putem svoje Facebook stranice da će svi kupci ulaznica moći ostvariti povrat novca.

Ipak, mnogi fanovi legendarnog pjevača ne žele da se koncert otkaže. Naprotiv, pozivaju organizatore da se od planiranog nastupa napravi veče posvećeno Halidu Bešliću odnosno koncert u njegovu čast, kao simbol zahvalnosti i oproštaja.

„Bilo bi predivno da se koncert održi u čast Halidu, vjerujem da bi se mnogo izvođača odazvalo i da bismo mu na taj način svi zajedno odali počast. Naš Halid bi sigurno volio vidjeti svoju publiku kako pjeva njegove pjesme“, napisao je jedan od fanova.

Slične poruke preplavile su društvene mreže: „Ne otkazujte koncert, pozovite pjevače da otpjevaju njegove pjesme. Neka to bude večer u njegovu čast.“

Publika vjeruje da bi upravo takav događaj, pun emocija, poštovanja i muzike bio najljepši način da se oda počast umjetniku koji je svojim glasom obilježio generacije.