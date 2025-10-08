Umjesto otkazivanja: Publika želi koncert posvećen Halidu Bešliću

Arnela Šiljković - Bojić

Legenda narodne muzike Halid Bešlić trebao je 20. decembra ove godine nastupiti u zagrebačkoj Areni, ali sudbina je prekinula planove o njegovom velikom povratku pred publiku.

Organizator koncerta, kompanija Eventim, obavijestila je putem svoje Facebook stranice da će svi kupci ulaznica moći ostvariti povrat novca.

Ipak, mnogi fanovi legendarnog pjevača ne žele da se koncert otkaže. Naprotiv, pozivaju organizatore da se od planiranog nastupa napravi veče posvećeno Halidu Bešliću odnosno koncert u njegovu čast, kao simbol zahvalnosti i oproštaja.

„Bilo bi predivno da se koncert održi u čast Halidu, vjerujem da bi se mnogo izvođača odazvalo i da bismo mu na taj način svi zajedno odali počast. Naš Halid bi sigurno volio vidjeti svoju publiku kako pjeva njegove pjesme“, napisao je jedan od fanova.

Slične poruke preplavile su društvene mreže: „Ne otkazujte koncert, pozovite pjevače da otpjevaju njegove pjesme. Neka to bude večer u njegovu čast.“

Publika vjeruje da bi upravo takav događaj, pun emocija, poštovanja i muzike bio najljepši način da se oda počast umjetniku koji je svojim glasom obilježio generacije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Evropa zaostaje u AI revoluciji: Samo 14 posto firmi koristi umjetnu inteligenciju

BiH

Visoka stopa pušenja u BiH: Svako treće dijete koristi duhanske proizvode

BiH

Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Vijesti

U ponedjeljak dženaza Halidu Bešliću

Istaknuto

Tuzla se večeras okuplja uz pjesme Halida Bešlića

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]