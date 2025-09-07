Umro čuveni reditelj Mihailo Vukobratović

RTV SLON

Mihailo Vukobratović izgubio je bitku za život u bolnici KBC Zemun, gdje je proveo gotovo tri mjeseca nakon što je teško stradao na snimanju serije, kada je pao i zadobio ozbiljne povrede glave i kičme.

Nezgoda se dogodila 28. juna, nakon čega je bio smješten na odjelu neurohirurgije. Uprkos naporima ljekara i dugoj borbi, njegovo zdravstveno stanje se nije uspjelo stabilizovati. Vijest o njegovoj smrti pogodila je kolege i javnost, jer je bio jedan od najznačajnijih televizijskih reditelja na ovim prostorima.

Vukobratović je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kulturi. Režirao je serije koje su obilježile različite generacije gledalaca, među kojima su “Bolji život”, “Nije lako biti muškarac”, “Otvorena vrata”, “Stižu dolari” i “Bela lađa”. Njegov rad oblikovao je televizijsku produkciju i postavio visoke standarde u režiji.

Publika i kolege pamtit će ga po profesionalnosti, ali i po energiji i posvećenosti s kojom je prilazio svakom projektu, zbog čega će njegovo ime ostati trajno upisano u historiju televizije.

