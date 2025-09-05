Za projekte unapređenja lovstva u Tuzlanskom kantonu izdvojeno 850.000 KM

U prostorijama Vlade TK danas su potpisani ugovori o prijenosu sredstava namijenjenih unapređenju lovstva u 2025. godini.

Ugovore je potpisao direktor Kantonalne uprave za šumarstvo Kadrija Omazić sa predstavnicima Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona i pojedinačnih udruženja, čime je zvanično počela realizacija projekata odobrenih kroz Program utroška sredstava po osnovu Zakona o šumama TK.

Svečanom činu prisustvovali su i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, te ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović.

Budžetom TK za ovu godinu planiran je rekordan iznos od 850.000 KM za ovu oblast – 430.000 KM za tekuće transfere i 420.000 KM za kapitalne transfere. Savez lovačkih društava TK dobio je 175.000 KM, dok je 13 udruženja sa područja kantona raspodijeljeno ukupno 675.000 KM.

Sredstva su namijenjena projektima koji obuhvataju zaštitu i očuvanje divljači, podizanje kvaliteta lovišta, unošenje novih vrsta, izgradnju lovno-uzgojnih i tehničkih objekata, stručno osposobljavanje kadrova, izradu planskih dokumenata i mjere za smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama.

– Ovim projektima nastavljamo ulaganja u zaštitu prirodnih resursa i unapređenje lovstva, koje doprinosi očuvanju bioraznolikosti i održivom razvoju kantona. Posebno je važno što većina mjera pomaže i poljoprivredi, smanjujući štete koje nastaju na usjevima – izjavio je ministar Ahmetović.

Podsjetimo, u periodu 2021–2025. Vlada TK je putem resornog ministarstva i Kantonalne uprave za šumarstvo za unapređenje lovstva izdvojila ukupno 1.770.300 KM.

Premijer Halilagić naglasio je da današnja ulaganja nisu samo podrška lovačkim društvima, nego i doprinos očuvanju prirodnih resursa i ravnoteže između zaštite divljači i interesa poljoprivrede. Dodao je da je lovački turizam već prepoznat kao razvojna šansa i generator privrednog napretka, te važan segment Strategije razvoja turizma TK 2022–2027.

Realizacijom ovih projekata očekuje se dodatno jačanje institucionalne podrške lovstvu, unapređenje zaštite divljači i šumskih ekosistema, te očuvanje prirodne ravnoteže i održivo korištenje šumskih resursa.