Unošenje i iznošenje novca preko granice BiH: Šta morate znati?

Unošenje i iznošenje novca preko granice Bosne i Hercegovine u iznosu većem od 10.000 eura podliježe obaveznoj prijavi carinskim organima na svakom graničnom prelazu. Ova mjera je uvedena kako bi se spriječilo pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, a u skladu je sa međunarodnim preporukama Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF).

Vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta usvojile su niz izmjena i dopuna postojećih propisa koji uređuju prenos gotovine, čekova, konvertibilnih maraka, vrijednosnih papira i drugih prenosivih instrumenata plaćanja. Prema postojećim pravilima, svi putnici koji ulaze ili izlaze iz zemlje sa iznosom većim od 10.000 eura obavezni su da taj iznos prijave putem posebnog obrasca.

Obrazac za prijavu gotovine moguće je dobiti direktno od carinskih službenika na međunarodnim graničnim prijelazima, ali i preuzeti u elektronskoj formi sa službenih internet stranica nadležnih institucija. Pored obrasca, dostupno je i detaljno uputstvo za njegovo ispunjavanje. Nakon što popuni obrazac, putnik ga predaje carinskom službeniku koji je dužan da mu, na zahtjev, vrati ovjerenu kopiju prijave.

Unošenje i iznošenje novca preko 10.000 eura dozvoljeno je fizičkim licima, ali pod uslovom da posjeduju odobrenje nadležnog entitetskog ministarstva finansija. Za građane Republike Srpske, odobrenje izdaje Ministarstvo finansija RS, dok za građane Federacije BiH to radi Ministarstvo finansija FBiH. Za Brčko distrikt važe pravila Direkcije za finansije BD.

Nadležni podsjećaju da se neprijavljivanje novca prilikom prelaska granice tretira kao prekršaj i može dovesti do zapljene sredstava i dodatnih zakonskih sankcija.

Svi potrebni obrasci, kao i uputstva za njihovo popunjavanje, dostupni su na zvaničnim stranicama Uprave za indirektno oporezivanje BiH (www.uino.gov.ba), Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva finansija Federacije BiH i Direkcije za finansije Brčko distrikta.

Unošenje i iznošenje novca preko granice u iznosima većim od 10.000 eura nije zabranjeno, ali podliježe jasnim pravilima koja je potrebno poštovati kako bi se izbjegli problemi prilikom graničnih kontrola.

