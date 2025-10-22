Gradonačelnik Tuzle objavio je da su u toku radovi na nastavku uređenja korita rijeke Jale, s ciljem unapređenja sigurnosti i očuvanja prirodnog toka ove rijeke koja prolazi kroz samo središte grada.

Kako je navedeno u objavi, aktivnosti obuhvataju čišćenje i produbljivanje korita, uklanjanje nanosa i otpada, te uređenje obala i pristupačnih površina. Radi se o preventivnim mjerama koje imaju za cilj smanjenje rizika od poplava, ali i očuvanje prirodnog izgleda i funkcije rijeke Jale.

Gradonačelnik je poručio da briga o rijeci znači i brigu o sigurnosti svih građana, te zahvalio ekipama na terenu i građanima koji svojim zalaganjem doprinose da Jala ostane ponos Tuzle i simbol zajedništva u očuvanju prirodne sredine.