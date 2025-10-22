Uređenje korita rijeke Jale – zajedničkim radom za sigurniji grad

Nedžida Sprečaković
Uređenje korita rijeke Jale – zajedničkim radom za sigurniji grad
Uređenje korita rijeke Jale – zajedničkim radom za sigurniji grad

Gradonačelnik Tuzle objavio je da su u toku radovi na nastavku uređenja korita rijeke Jale, s ciljem unapređenja sigurnosti i očuvanja prirodnog toka ove rijeke koja prolazi kroz samo središte grada.

Kako je navedeno u objavi, aktivnosti obuhvataju čišćenje i produbljivanje korita, uklanjanje nanosa i otpada, te uređenje obala i pristupačnih površina. Radi se o preventivnim mjerama koje imaju za cilj smanjenje rizika od poplava, ali i očuvanje prirodnog izgleda i funkcije rijeke Jale.

Gradonačelnik je poručio da briga o rijeci znači i brigu o sigurnosti svih građana, te zahvalio ekipama na terenu i građanima koji svojim zalaganjem doprinose da Jala ostane ponos Tuzle i simbol zajedništva u očuvanju prirodne sredine.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Gradonačelnik Tuzle i načelnik Orebića razgovarali o saradnji i razmjeni iskustava

Vijesti

Tuzla ulaže u sport – počeli radovi na pomoćnom stadionu Tušanj

Tuzla i TK

Počinje gradnja novog kružnog toka u Tuzli

Vijesti

Građani javljaju, lisice sve prisutnije u gradu

Tuzla i TK

Skoro 85 miliona KM: Tuzla planira rekordan budžet za 2026. godinu

Vijesti

Grad Tuzla sufinansira utopljavanje objekata i ugradnju toplotnih pumpi

Vijesti

Otvoren 100 EXPO – Međunarodni sajam privrede

Vijesti

GO SDP Tuzla: Sigurnost u gradu mora biti trajni prioritet

BiH

U BiH u augustu registrovano više od 322 hiljade nezaposlenih osoba

Istaknuto

Odluka Gradskog vijeća Tuzla: Tužilaštvo da ispita spaljuje li Termoelektrana otpad

BiH

Ambasadorica Švedske posjetila IDDEEA-u: Zajedno jačamo digitalnu transformaciju BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]