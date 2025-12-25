Uskoro stiže snijeg i prava zimska idila

Snijeg uskoro stiže u Bosnu i Hercegovinu, posebno u Tuzlanski kanton, donoseći prave zimske uslove nakon toplijeg i promjenljivog vremena.

Već u narednim danima očekuje se zahlađenje, a kraj godine donosi i prve ozbiljnije snježne padavine. Još sutra će biti promjenljivo, uz dosta oblaka i mogućnost slabih padavina, naročito tokom noći. Nakon toga slijedi stabilniji, ali hladniji period.

“Onda nam slijedi jedan stabilniji period bez padavina ali dosta prohladan posebno u jutarnjim satima na cijelom području TK a one će biti u rasponu od 1 do -4.” ističe meteorolog Bakir Krajinović.

Nova promjena vremena očekuje se uoči dočeka Nove godine, kada hladna fronta sa sjevera Evrope donosi padavine i pad temperatura. Snijeg se očekuje u noći 31. decembra i tokom prvih dana januara, uz formiranje snježnog pokrivača i tipične zimske uslove.

“Snježne padavine koje očekujemo krajem mjeseca i početkom godine su izuzetno male, ni blizu onih od prošle godine, ali dovoljno će biti snijega za formiranje pokrivača i u tim okolnostima, ličit će na prave zimske uvjete. Ali za sada, ne postoje veliki rizici od ekstremno niskih temperatura ili preobilnih snježnih padavina.” dodaje Krajinović.

Dobra vijest stiže kada je riječ o kvalitetu zraka. Najavljena promjena vremena, uz jačanje vjetra i bolju cirkulaciju zraka, trebala bi doprinijeti smanjenju zagađenja, posebno u kotlinskim područjima. U Tuzli se ne očekuje dugotrajna temperaturna inverzija, što bi moglo donijeti osjetno poboljšanje kvaliteta zraka u narednim danima.

A iako nas u narednim danima očekuju snježne padavine i minusi u jutarnjim satima, meteorolozi ističu da nema najava ekstremnih hladnoća niti obilnih snježnih nanosa. Ipak, građanima se savjetuje oprez, posebno u saobraćaju, zbog moguće poledice.