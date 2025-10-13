Uspješan start Tuzlaka: Sloboda savladala Promo

Košarkaši Slobode uspješno su otvorili novu sezonu MaxBet Lige Bosne i Hercegovine, savladavši na domaćem parketu ekipu Proma iz Donjeg Vakufa rezultatom 79:64.

Utakmica je počela izjednačeno – nakon četiri minute igre Sloboda je vodila 6:4, a potom serijom poena stigla do devet poena prednosti. Prva četvrtina završila je rezultatom 21:15 u korist Tuzlaka.

U drugom periodu gosti su odgovorili serijom 8:0 i poveli 23:21, ali je Sloboda ubrzo povratila kontrolu nad igrom i do poluvremena ponovo stekla osjetnu prednost. Na odmor se otišlo pri rezultatu 41:34 za domaći tim.

Najefikasniji u prvom dijelu igre bili su Tomašević sa 12 poena za Slobodu i Zečić sa 10 poena za Promo.

U nastavku susreta Tuzlaci su pojačali ritam te već u 24. minuti stigli do prve dvocifrene prednosti (48:38). U trećoj četvrtini Sloboda je konstantno održavala prednost, a u finišu utakmice odbila sve pokušaje gostiju da se rezultatski približe. Konačni rezultat glasio je 79:64.

Najefikasniji u redovima Slobode bili su Čampara sa 20, Tomašević sa 19, Miković sa 12 i Williams sa 11 poena. Kod Proma su se istakli Šertović i Zečić, koji su postigli po 13 poena.

Ovim trijumfom Sloboda je uspješno otvorila sezonu i najavila ambiciozne ciljeve u nastavku prvenstva.