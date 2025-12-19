Usvojen budžet Grada Tuzle: 98.8 miliona za buduće projekte i investicije

Vijećnici u GV Tuzla usvojili su budžet za predstojeću godinu.

Budžet Grada Tuzle za 2026. godinu iznosi oko 98.8 miliona KM, što predstavlja povećanje od oko 14 miliona ili 16,82 % u odnosu na prethodno usvojeni Nacrt Budžeta za istu godinu.

„Ovo je do sada ujedno i najveći prijedlog budžeta grada Tuzle, siguran sam da ćemo u narednom periodu kroz proaktivan pristup apliciranja kvalitetnim projektima prema EU i fondovima EU, međunarodnim organizacijama i višim nivoima vlasti daleko veća sredstva obezbjediti i da ćemo veoma brzo preći 100 miliona budžeta za 2026. godinu.“ istakao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Najveći dio sredstava u narednoj godini bit će usmjeren na projekte komunalne infrastrukture, za koje je planirano ukupno 38 miliona KM, što čini 38 % ukupnog budžeta.

„Pored komunalne infrastrukture, koja se prvenstveno odnosi na putnu mrežu i gdje imamo 33 % zajedničkog ulaganja kroz participativni budžet, fokusiramo se i na širenje javne rasvjete i zamjenu postojeće rasvjete LED sijalicama.

Također, planiramo utopljavanje i uređenje prostora mjesnih zajednica, širenje vodovodne mreže i centralnog grijanja, te osiguranje inkluzivnog pristupa trotoarima uklanjanjem arhitektonskih barijera za osobe s poteškoćama u razvoju.

Prvi put smo uveli i stavku uređenja fasada u centru grada, a u narednim godinama nastavit ćemo raditi na unapređenju ovog segmenta.“ navodi Lugavić.

Gradonačelnik Lugavić ističe i kako će nastojati da sve mjesne zajednice i dijelovi Tuzle dobiju ravnomjeran tretman.