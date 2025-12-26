Uvedeno privremeno ograničenje posjeta u UKC-u Tuzla

Nedžida Sprečaković
UKC Tuzla
JZU UKC Tuzla

Privremeno ograničenje posjeta u JZU UKC Tuzla uvedeno je na osnovu preporuke Sektora za higijensko-epidemiološki nadzor ove zdravstvene ustanove, a zbog pogoršane epidemiološke situacije i povećanog broja oboljelih od respiratornih infekcija. Odluka se odnosi na cijeli Univerzitetski klinički centar Tuzla i ima za cilj zaštitu pacijenata, posjetilaca i zdravstvenih radnika.

U skladu s donesenom mjerom, privremeno ograničenje posjeta u JZU UKC Tuzla podrazumijeva da su posjete hospitaliziranim pacijentima dozvoljene isključivo jednom posjetiocu, u trajanju do 30 minuta. Tokom boravka u prostorijama UKC-a Tuzla obavezno je nošenje zaštitne maske za lice, bez izuzetaka.

Iz ove zdravstvene ustanove navode da je mjera uvedena preventivno, s ciljem sprječavanja širenja infekcija u bolničkom okruženju, posebno među osjetljivim kategorijama pacijenata. Privremeno ograničenje posjeta u JZU UKC Tuzla ostaje na snazi do daljnjeg, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o njenom trajanju ili eventualnim izmjenama, u skladu s razvojem epidemiološke situacije.

Građanima se upućuje apel za razumijevanje i poštivanje donesenih mjera, kako bi se očuvalo zdravlje svih korisnika i zaposlenika ove zdravstvene ustanove.

