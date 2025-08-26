Uvođenje boračkog dodatka ključna tema sastanka u Vladi FBiH

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održan je drugi sastanak Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Radna grupa formirana je na osnovu rješenja Vlade FBiH donesenog 13. februara 2025. godine.

Na sastanku je potvrđena zajednička opredijeljenost članova da rade na jačanju prava branilačke populacije, a posebna pažnja posvećena je uvođenju boračkog dodatka, koji bi, kako je istaknuto, predstavljao i materijalnu i moralnu satisfakciju za doprinos u odbrani zemlje.

Dogovoreno je da će u roku od tri sedmice biti pripremljen objedinjeni prijedlog koji se odnosi na uvođenje ovog prava, dok je naredni sastanak planiran za septembar. Tada bi trebala biti predstavljena konkretna rješenja s jasno definisanim iznosima dodatka i precizno određenim kategorijama korisnika.

Članovi Radne grupe naglasili su da proces mora počivati na principima pravičnosti, jednakosti i održivosti, kako bi se trajno uredila prava demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Ponovo je potvrđeno jedinstvo i odlučnost da se kroz zajednički rad i međusobno povjerenje dođe do rješenja koja će biti pravedna i dugoročno održiva.

„Važno je da razgovori rezultiraju kvalitetnim i realnim prijedlozima koji će odgovoriti na potrebe branilačke populacije, a istovremeno biti finansijski održivi, kako bi se osigurao pravičan i stabilan sistem podrške“, saopćilo je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.