Uvoz mesa iz trećih zemalja moguć uz otkup domaće proizvodnje

Otkup domaće proizvodnje preduslov je za eventualno smanjenje troškova uvoza mesa za preradu iz trećih zemalja, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nakon razgovora ministra Staše Košarca s predstavnicima mesoprerađivačke industrije iz Federacije BiH.

Predstavnici prerađivača ukazali su na velike poteškoće u nabavci sirovina s tržišta Evropske unije, nastale usljed globalnih poremećaja, smanjenja stočnog fonda, gašenja farmi, nedostatka energenata i drugih faktora. Zahvalili su zbog aktivnosti Ministarstva i Ureda za veterinarstvo BiH, koji su omogućili uvoz mesa za preradu iz Južne Amerike, ali su naglasili da i dalje imaju visoke troškove uvoza te zatražili razmatranje modaliteta za njihovo smanjenje.

Ministar Košarac poručio je da je zaštita domaćih proizvođača prioritet i da će otkup mesa iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta biti osnovni uslov za daljnje razgovore. „Možemo razmatrati više modela smanjenja troškova uvoza, ali bez otkupa domaće proizvodnje nema pomaka. Razumijemo probleme mesoprerađivača i želimo sačuvati njihove kapacitete, no domaći proizvođači moraju biti prioritet“, istakao je Košarac.

Najavio je i sastanke s predstavnicima industrije iz oba entiteta i Brčko Distrikta, na kojima će biti razmotreni mogući modeli rasterećenja uvoza mesa za preradu s tržišta trećih zemalja.