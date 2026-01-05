Vanredno stanje zbog snijega u Tuzlanskom kantonu: Pregled stanja po općinama

Vanredno stanje zbog snijega u Tuzlanskom kantonu obilježeno je otežanim saobraćajem, prekidima u snabdijevanju električnom energijom i lokalnim problemima u vodosnabdijevanju, pokazuju podaci Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Vanredni izvještaj izrađen je u 11 sati i obuhvata stanje na cijelom području kantona, uključujući sve gradove i općine.

Hidrometeorološki podaci i stanje na akumulaciji Modrac

Prema mjerenjima HMS Bukovčić Tuzla, jutarnja temperatura iznosila je 0 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka 88 posto, dok je atmosferski pritisak bio 976 hPa. Visina snježnog pokrivača dostigla je 44 centimetra.

Vodostaj na brani HA Modrac u 7 sati iznosio je 198,22 metra nadmorske visine, što je za četiri centimetra više u odnosu na prethodna 24 sata. Tačka preljeva nalazi se na koti od 200 metara, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 3,18 kubnih metara u sekundi.

Otežan saobraćaj i masovni prekidi u napajanju električnom energijom

Zbog obilnih snježnih padavina saobraćaj se otežano odvija na svim putnim pravcima u Tuzlanskom kantonu. U pojedinim prigradskim mjesnim zajednicama došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Prema informacijama Elektroprivrede BiH, kvarovi na 31 dalekovodu doveli su do toga da je više od 29 hiljada potrošača u kantonu bez struje. Najteža situacija zabilježena je na području Živinica, gdje je bez električne energije više od 11 hiljada korisnika, dok je u Lukavcu i Srebreniku bez napajanja oko 10 hiljada potrošača.

Banovići: Saobraćaj otežan u višim predjelima

Na području Banovića nema većih problema. Saobraćaj se odvija otežano zbog velike količine snijega u visinskim dijelovima općine, dok je snabdijevanje električnom energijom stabilno i bez značajnijih zastoja.

Čelić: Većina lokalnih puteva očišćena, problemi sa strujom i komunikacijama

Regionalni putevi prema Tuzli, Brčkom i Loparama su prohodni, dok su lokalni putevi očišćeni u oko 90 posto slučajeva. Problemi su izraženiji u planinskim dijelovima Majevice, gdje se i dalje ulažu napori na čišćenju.

Sinoć od 19:30 bez napajanja električnom energijom ostala su sva naselja osim gradskog dijela Čelića. U prijepodnevnim satima struju su dobila naselja Ratkovići, Vražići, Brnjik i Velino Selo, a očekuje se da do kraja dana struja dođe i u naselja Nahvioci, Šibošnica, Gornji i Donji Humci, Drijenča, Miladići i Sitari.

Zbog prekida napajanja strujom došlo je i do prekida telefonske i internetske mreže. Snabdijevanje vodom je uredno, međutim, ukoliko kvarovi na elektrodistributivnoj mreži potraju, očekuje se poremećaj u vodosnabdijevanju.

Doboj Istok: Magistralni put prohodan, autobuska linija preusmjerena

Saobraćaj na magistralnoj cesti M4 Doboj–Tuzla odvija se bez prekida, ali uz znatne poteškoće zbog snijega i leda. Regionalni put Klokotnica–Lukavica također je otežan, a autobuska linija Gračanica–Lukavica preusmjerena je preko Grapske u Republici Srpskoj.

Svi lokalni putni pravci su prohodni uz usporeno kretanje, a nadležne službe rade na terenu sa raspoloživim kapacitetima.

Gračanica: Snijeg do 70 centimetara u brdskim područjima

U brdskim dijelovima Gračanice snježni pokrivač dostiže visinu od 60 do 70 centimetara. Iako se saobraćajnice redovno čiste, velike količine snijega otežavaju rad, naročito na lokalnim putevima po mjesnim zajednicama. Svi putni pravci su prohodni, ali uz otežano odvijanje saobraćaja.

Gradačac: Aktivirana zimska služba, zakazana hitna sjednica

Zimska služba Gradačca aktivirana je u punom kapacitetu, uključujući angažman dodatne mehanizacije u ruralnim područjima. Većina glavnih saobraćajnica je prohodna, dok su problemi evidentirani na velikim uzbrdicama, posebno na dionici Gradačac–Ormanica, ao i na Hunkama, također na već navedenoj putnoj komunikaciji. Nastavlja se čišćenje prioriteta IV kategorije, odnosno čišćenje sokaka u gradskom području, kao i ostalim dijelovima grada.

Za danas u 12 sati zakazana je hitna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite radi analize stanja i eventualnog poduzimanja dodatnih mjera.

Kalesija: Problemi na magistralnom putu i prekidi u snabdijevanju strujom

Lokalni putevi su prohodni, a ekipe za čišćenje su na terenu. Magistralni put nije adekvatno očišćen, što uzrokuje poteškoće u saobraćaju.

Zbog snijega došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom u više mjesnih zajednica, uključujući Prnjavor, Dubnicu, Miljanovce i Sarače.

Kladanj: Svi putevi prohodni, problemi na pumpnim vodovodima

Na području općine Kladanj radovi na čiščenju puteva se obavljaju u kontinuitetu od početka snježnih padavina koje su zahvatile područje cijele općine Kladanj. U toku protekla dva dana prioriteti u čišćenju puteva bili su putevi I i ll kategorije. Prestankom padavina čišćenje se nastavlja na svim ostalim putevima na području općine. Zbog visine i težine snijega otežano je čišćenje tako da su angažirani i dodatni kapaciteti pored izvođača radova koji su angažirani na Zimskom održavanju puteva na području općine Kladanj. Prohodni su svi lokalni i ne kategorizirani putevi do svih naseljenih mjesta a ekipe Civilne zaštite su na terenu sa izvođačima radova.

Kada je u pitanju vodosnabdijevanje na području općine Kladanj odnosno kada su u pitanju vodovodi kojima upravlja Javno poduzeće ,,Komunalac” Kladanj stanje je uredno odnosno nema prekida u napajanju vodom na vodovodima koji su gravitacionog tipa. Na vodovodima na kojima postoje pumpna postrojenja a to su vodovod u Stuparima i vodovod ,Zlaća” u Noćajevićima došlo je do prekida u napajanju vodom obzirom da je došlo do prekida u napajanju električnom energijom.

U protekla dva dana dolazilo je do prekida u napajanju električnom energijom u svim mjesnim zajednicama na području općine. Uz angažman uposlenika Elektroprivrede sanirana je većina kvarova a trenutno su sve ekipe na terenu i rade na uspostavljanju sistema na potezu Kladanj – tunel Karaula, Gojsalići – Starić i Tuholj – Muška voda. Prema podacima dobivenim od predstavnika EP BiH očekuje se da će u toku dana biti sanirani svi kvarovi

Srebrenik: Djelimično očišćeni lokalni putevi

Visina snježnog pokrivača u Srebreniku iznosi između 30 i 50 centimetara. Zimska služba angažirana je sa svim kapacitetima. Lokalni putevi su djelimično očišćeni, dok je čišćenje parking prostora otežano zbog parkiranih vozila. Trenutno nema uslova za proglašenje stanja prirodne nepogode.

Sapna: Stabilno stanje bez većih problema

Na području Sapne svi lokalni putevi su prohodni, a snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Teočak: Svi putevi prohodni uz otežan saobraćaj

JKP Teočak sa svojim podugovaračima i dalje vrši kontinuirano čišćenje i održavanje putnih pravaca. Svi putevi na području općine su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano. Nije bilo prekida u snabdijevanju električnom energijom, kao ni problema u vodosnabdijevanju, niti drugih vanrednih događaja.

Tuzla: Više naselja bez struje i vode

Na području Tuzle zabilježeni su prekidi u napajanju električnom energijom u više naselja, što je uzrokovalo i otežano vodosnabdijevanje. Ekipe elektrodistribucije i JKP Komunalac Tuzla su na terenu i rade po prioritetima na sanaciji kvarova i čišćenju snijega.

Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite Grada Tuzla na području grada uslijed velikih sniježnih padavina došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na području više naselja (Orašje, Par Selo, Grabovica, Simin Han, Čaklovići, Sarajac, dio Gornje Tuzle, Svići, Jovići). Sve ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Također radi prekida u snabdijevanju električnom energijom otežano je i vodosnabdijevanje u više naselja na području Grada (Husino, Kiseljak, Mramor, Ljepunice, Marići, Dobrnja, Čanići, Markelići, Orašje, Par Selo, dio Požarnice, Trakilovići, Jovanovići, Bojići, Polom, dio Grabovice).

Živinice: Najteža situacija u kantonu

U Živinicama je zabilježen najveći broj potrošača bez električne energije. Saobraćaj je otežan, ali nadležne službe aktivno rade na rješavanju problema. Operativni centar nije zaprimio dojave o ugroženosti života ili imovine, a trenutno ne postoje uslovi za proglašenje stanja prirodne nesreće.

