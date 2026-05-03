Velike gužve prema unutrašnjosti BiH, BIHAMK izdao važno upozorenje vozačima

BIHAMK upozorava vozače koji danas putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine na moguće velike gužve i zastoje na magistralnoj cesti M-17, posebno na relaciji Mostar, Sarajevo.

Vozačima se, na osnovu ranijih iskustava u danima pojačanog saobraćaja, savjetuje korištenje alternativnog pravca Kupres, Bugojno, Rostovo, Vitez, Sarajevo, koji se pokazao rasterećenijim u odnosu na M-17.

Iz BIHAMK-a preporučuju da se na put krene ranije, da se prije polaska provjeri stanje na cestama i graničnim prelazima, te da se vozači pripreme na dužu vožnju ukoliko koriste alternativne pravce.

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, moguća su dodatna zadržavanja na graničnim prelazima.

Na autocesti A-1 izvode se radovi na dionici Kakanj, Lašva, gdje je u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana autoceste, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova je saobraćaj preusmjeren i u preticajnu traku na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi i Sarajevo zapad, Lepenica.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje, Miljevina zabranjen je saobraćaj preko mosta za sva vozila. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti pravce preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na putu Tuzla, Bijeljina, kod Banj Brda, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Saobraćaj je ograničen i na magistralnoj cesti Jablanica, Blidinje, gdje je prolazak dozvoljen vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5, granični prelaz Izačić, Bihać, u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica, zbog čega se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu uz naizmjenično propuštanje.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.