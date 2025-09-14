Veliki dan za bh. frizere: Počelo svjetsko prvenstvo u Parizu

Najbolji bh. frizeri danas i sutra izlaze na scenu svjetskog prvenstva u Parizu, rame uz rame s najvećim imenima te struke iz cijeloga svijeta.

Iz Saveza frizera BiH istaknuto je da je ovo trenutak kada ponosno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, našu tradiciju, talenat i neumorni rad.

Poželjeli su našoj reprezentaciji mnogo sreće i uspjeha, te da dostojanstveno brane boje naše domovine, pokažu svoj trud, znanje i strast prema tom pozivu, a da se kući vrate ponosni na sve sto su ostvarili.

– Hvala svima koji su vjerovali u ovaj tim i podržavali ga na putu do Pariza. Ovo je dokaz da Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto među najboljima na svijetu. Sretno šampioni – poručili su iz Saveza.