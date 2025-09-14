Veliki dan za bh. frizere: Počelo svjetsko prvenstvo u Parizu

RTV SLON

Najbolji bh. frizeri danas i sutra izlaze na scenu svjetskog prvenstva u Parizu, rame uz rame s najvećim imenima te struke iz cijeloga svijeta.

Iz Saveza frizera BiH istaknuto je da je ovo trenutak kada ponosno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, našu tradiciju, talenat i neumorni rad.

Poželjeli su našoj reprezentaciji mnogo sreće i uspjeha, te da dostojanstveno brane boje naše domovine, pokažu svoj trud, znanje i strast prema tom pozivu, a da se kući vrate ponosni na sve sto su ostvarili.

– Hvala svima koji su vjerovali u ovaj tim i podržavali ga na putu do Pariza. Ovo je dokaz da Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto među najboljima na svijetu. Sretno šampioni – poručili su iz Saveza.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Međunarodni kup u podvodnoj fotografiji „Lukavac 2025“ okupio ronioce iz regiona

Politika

Željka Cvijanović o Charlie Kirku: Patriote ugrožene širom svijeta

Vijesti

Krug 99: Teritorijalne pretenzije susjeda traju dok BiH ne uđe u NATO

Vijesti

Jakić: BiH treći put ostala bez 200 miliona eura iz Plana rasta

Sport

Mladi bh. kik bokseri u Italiji počinju borbu za evropske medalje

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]