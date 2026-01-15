/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 15. januar

Jasmina Ibrahimović
Jasmina Ibrahimović

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 15. januar

U Tuzli je obilježen Dan vozača i automehaničara, svečani defile donio je slavlje, ali i priče o tome zašto bez sistemske podrške u struci svakim danom ima sve manje vozača.

Naša novinarka Arnela Šiljković Bojić provela je dan sa vozačima i u razgovoru s jednim od njih donosi šta im posao svakodnevno traži, ali i šta im daje.

U Tuzlanskom kantonu počela je distribucija dozvola i dopunskih taksi-oznaka za 2026. godinu, a rok za preuzimanje je do 27. februara, nakon čega slijede pojačane kontrole i sankcije za neoznačena vozila.

Premijer RS-a Savo Minić najavio je vraćanje mandata uz obrazloženje rekonstrukcije vlade, dok se u pozadini spominje i očekivana odluka Ustavnog suda BiH o legalnosti aktuelne vlade.

U nastavku donosimo pregled najčitanijih vijesti sa portala rtvslon.ba, među kojima su rast poticaja za otkupljeno mlijeko u FBiH, status sredstava za izbore u RS-u, zahtjev za disciplinski postupak protiv glavnog tužioca i najava privremene obustave imigrantskih viza SAD-a za građane BiH i još 74 zemlje.

Košarkaši Slobode sutra od 18 sati gostuju kod KK Promo Donji Vakuf u 14. kolu Prvenstva BiH, a Tuzlaci kao drugoplasirani tim ulaze u duel kojim nastavljaju borbu za vrh tabele.

In Memoriam - RTV Slon

Na današnji dan prerano nas je napustio naš kolega Tomica Račić

