/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. februar

Događaji koji su obilježili 16. februar, ponedjeljak:

Građani su danas u Sarajevu održali proteste zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić i povrijeđeno više osoba, kako bi tražili istinu, odgovornost i pravdu.

Istražitelji POSKOK-a od jutros u RMU Banovići provode pretres zbog sumnje na zloupotrebu položaja direktora Rasima Dostovića pri zapošljavanju, kada su oduzeti telefoni i oko 50 hiljada KM radi vještačenja i dalje istrage.

Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Dini Sejmenoviću nakon pretresa stana 12. februara zbog sumnje na proizvodnju i promet droga, jer je policija pronašla amfetamin, marihuanu i opremu za prodaju.

Grad Tuzla priprema izmjene komunalnih taksi koje bi, nakon usvajanja u Gradskom vijeću, obuhvatile poslovne prostore, bankomate i automate, kako bi uvele novi sistem naplate po djelatnostima.

U Tuzli sutra počinje javni uvid u nacrt Regulacionog plana sjeverne strane ulice Kazan Mahala, gdje građani do 19. marta mogu dati primjedbe radi unapređenja urbanog razvoja i saobraćaja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je 1. mart Dan nezavisnosti BiH neradni dan u cijeloj Federaciji, iako pada u nedjelju, kako bi se ispoštovao zakon i prava radnika.

Medžlis Islamske zajednice Tuzla organizovao je u Gazi Turali-begovoj džamiji mevlud povodom Dana Medžlisa, kako bi obilježio 15. februar i značaj ove institucije za grad.

Medžlis Islamske zajednice Tuzla potpisao je ugovore o stipendiranju sa učenicima i studentima nakon konkursa Fonda, kako bi u ovoj školskoj i akademskoj godini podržao najbolje.

Košarkaši Slobode pobijedili su Student Igokeu u Tuzli rezultatom 89:77 u 18. kolu prvenstva BiH, kako bi zadržali mjesto u vrhu tabele.