/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 18. decembar

Jasmina Ibrahimović
Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 18. decembar

Zbog dojava o postavljenim eksplozivnim napravama jutros je prekinuta nastava u svim školama u Tuzlanskom kantonu, učenici su evakuisani, a policija provodi sigurnosne provjere.

Prijeteće mailove o mogućim eksplozijama zaprimile su i brojne osnovne škole u Republici Srpskoj, zbog čega je nastava prekinuta u više gradova, a policija je obavila kontradiverzione preglede objekata.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je pritvor za bivšeg direktora Doma penzionera Tuzla Mirsada Bakalovića i Zinaidu Razić Halilović zbog sumnje da su propusti u sigurnosti doveli do požara u kojem je stradalo 17 korisnika.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća postignut je dogovor da minimalna plata u Federaciji BiH bude povećana za oko 2,7 posto, uz uvođenje većih maksimalnih dnevnica od 1. januara.

Federalna uprava policije preuzela je predsjedavanje regionalnom policijskom asocijacijom SEPCA za 2026. godinu, s fokusom na jačanje saradnje i zajednički odgovor na sigurnosne prijetnje.

Na web portalu rtvslon.ba danas je najviše čitana vijest o prijedlogu Vlade TK za subvencioniranje boravka djece u vrtićima, uz teme o zagađenju zraka, kulturnim događajima i humanitarnim aktivnostima.

Tuzlanski umjetnik Ramo Tučić sutra u Bosanskom kulturnom centru TK otvara svoju petu samostalnu izložbu „Nemam kud“, posvećenu temi femicida i nasilja nad ženama.

