/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 25. decembar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 25. decembar

Centralna izborna komisija BiH poništila je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a odluka još nije pravosnažna jer je moguća žalba političkih subjekata.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša ocijenio je da odluka CIK-a potvrđuje da je izborni proces bio ozbiljno narušen te tvrdi da nakon poništavanja spornih biračkih mjesta ima prednost veću od šest hiljada glasova.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik burno je reagovao na odluku CIK-a, govorio o zavjerama protiv svoje stranke i pozvao građane da masovno izađu na ponovljene izbore.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog budžeta za 2026. godinu, s planiranim povećanjima izdvajanja za socijalnu zaštitu, razvoj kantona i infrastrukturne projekte.

Obilježavanje katoličkog Božića na Trgu slobode u Tuzli odgođeno je zbog lošeg vremena i bit će održano 26. decembra uz prigodan kulturno-zabavni program.

Katolički vjernici u Tuzli dočekali su Božić misom ponoćkom u Franjevačkom samostanu svetog Petra i Pavla, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika.

Najčitanija vijest na portalu rtvslon.ba bila je odluka o obaveznom elektronskom podnošenju poreznih prijava u FBiH od 5. januara 2026. godine, dok su veliku pažnju privukle i vijesti o zapljeni droge, 5G mreži i prazničnim programima u Tuzli.

Kraj godine donosi zahlađenje, snijeg i povratak zimskog ambijenta u Bosni i Hercegovini, naročito u sjeveroistočnim krajevima.

Košarkaši Slobode pobijedili su ekipu Primorja iz Herceg Novog rezultatom 84:64 i popravili skor u ABA 2 ligi na tri pobjede i dva poraza.