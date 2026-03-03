/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 3. mart

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 3. mart

Počeli su letovi s aerodroma u Dubaiju, a sutra se očekuje polazak prve grupe bh. državljana prema Bosni i Hercegovini, potvrdio je ministar Elmedin Konaković, uz napomenu da je situacija i dalje neizvjesna.

Cijene nafte na svjetskom tržištu dostigle su najviši nivo u posljednjih 13 mjeseci, a poskupljenje se već odrazilo i na gorivo u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH u fokusu je bila zloupotreba bolovanja, a najavljeno je formiranje radne grupe za izmjene zakona.

Demobilisani borci Tuzlanskog kantona ponovo su zatražili sistemsko rješavanje svojih prava i konkretne poteze Federacije kada je riječ o boračkom dodatku.

Počela je rekonstrukcija cestovnog ulaza u Lukavac, projekta vrijednog oko dva miliona maraka, koji će se realizovati u tri faze.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ubjedljivo je savladala Švicarsku i plasirala se u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.