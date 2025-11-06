/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 6. novembar

Jasmina Ibrahimović
Jasmina Ibrahimović

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 6. novembar

 

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla nakon požara u kojem je život izgubilo više štićenika je završen, a potvrđena je i dvanaesta žrtva, žena rođena 1941. godine.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla trenutno je hospitalizirano 14 povrijeđenih iz požara, od kojih su dva pacijenta na respiratoru, a svi ostali stabilnog zdravstvenog stanja.

Grad Tuzla proglasio je četverodnevnu žalost od 6. do 9. novembra povodom tragedije u Domu penzionera u kojoj je život izgubilo više štićenika.

Vlada Federacije BiH i Vlada Tuzlanskog kantona proglasile su 6. novembar Danom žalosti u cijeloj Federaciji zbog tragičnog požara u Tuzli.

Dan žalosti 6. novembra proglašen je i u Brčko distriktu BiH i u Crnoj Gori, u znak pijeteta prema žrtvama požara u tuzlanskom Domu penzionera.

Život u Domu penzionera Tuzla se polako normalizuje, a preživjeli štićenici smješteni su na niže spratove i mogu ih posjećivati članovi porodica.

Vatrogasci koji su prvi stigli na mjesto tragedije u Domu penzionera u Tuzli rizikovali su vlastite živote kako bi spasili štićenike iz požara.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić govorio je o mjerama poduzetim nakon tragedije, pomoći preživjelima i porodicama stradalih te planovima za obnovu objekta.

SOS Dječija sela u BiH održala su konferenciju o institucionalnom nasilju nad djecom bez roditeljskog staranja, ističući potrebu za hitnom reformom i usvajanjem zakona o socijalnim uslugama i hraniteljstvu.

