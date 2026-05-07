/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 7. maj

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 7. maj

Danas su na više lokacija u Živinicama izvršeni pretresi prostorija koje koristi predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice Nail Jusić, koji je nakon pretresa lišen slobode.

Centralna izborna komisija BiH raspisala je Opće izbore 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra, uz najavu novih pravila i elektronskog brojanja glasova.

Prije dvije godine pronađeno je tijelo rudara Asima Šehanovića, čija je smrt ponovo otvorila pitanje sigurnosti rada u rudnicima.

Danas se navršava 31 godina od pada helikoptera koji je iz Višće kod Živinica poletio prema Žepi, pri čemu je poginulo 12 osoba.

Islamska zajednica u BiH danas obilježava Dan džamija, u znak sjećanja na rušenje Ferhadije i drugih objekata Islamske zajednice tokom agresije na BiH.

U Lukavcu je otvoren 24. Sajam turizma i ekologije LIST, koji okuplja izlagače iz BiH, regiona i svijeta.

Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ obilježava 69 godina rada i postojanja.

Rukometaši Slobode porazom od Sloge iz Doboja oprostili su se od nastupa u Kupu BiH.