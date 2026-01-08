/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili 8. januar?

I pet dana nakon obilnih snježnih padavina kretanje u Tuzli je na pojedinim lokacijama otežano, a nadležni uz redovno čišćenje razmatraju i dodatne mjere kako bi grad što prije bio u potpunosti očišćen.

Na području Zvornika već treći dan traje vanredna situacija zbog nestanka struje i vode, visokog vodostaja Drine, velikih snježnih nanosa i obustave saobraćaja za teretna vozila na više magistralnih pravaca.

Epidemiološka situacija s gripom u Federaciji BiH se pogoršava, a sedmično se bilježi oko 10.000 slučajeva respiratornih infekcija, pri čemu je sezona počela nekoliko sedmica ranije nego prethodnih godina.

Krajem 2025. godine u Federaciji BiH bilo je zaposleno 545.409 osoba, što predstavlja pad od 6.043 radnika u odnosu na godinu ranije i ukazuje na nestabilnost tržišta rada.

Uprkos padu zaposlenosti, Porezna uprava Federacije BiH u 2025. godini ostvarila je rekordnu naplatu javnih prihoda od 8,77 milijardi KM, uz oko 135 hiljada aktivnih poslovnih subjekata i gotovo šest hiljada inspekcijskih nadzora.

Rukometni klub Sloboda saopćio je da je aktuelni Upravni odbor podnio ostavku, čime je okončan jedan od najuspješnijih perioda kluba, uz najavu Skupštine i izbora novog rukovodstva.

