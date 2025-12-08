/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obliježili 8. decembar?

Crno i bijelo: Koji događaji su obliježili 8. decembar?

Današnja sjednica Vijeća ministara BiH nije održana jer dnevni red nije dobio potrebnu većinu, što je ponovo otvorilo pitanje funkcionisanja izvršne vlasti i usporilo razmatranje zakona važnih za evropske integracije.

Memorandum o saradnji Federalne uprave policije i Saveza gorskih službi spašavanja potpisan je danas kako bi se ojačala koordinacija u potragama, akcijama spašavanja i vanrednim situacijama u Federaciji BiH.

Novi režim parkiranja uskoro stiže u više tuzlanskih naselja, uz ukidanje blokade vozila i uvođenje doplatnih karata, a najavljeno je i proširenje parking prostora u blizini Kliničkog centra Tuzla.

Godišnji bazar u Behram begovoj medresi ponovo je okupio učenike, profesore i donatore s ciljem prikupljanja pomoći za narod Palestine, potvrđujući tradiciju solidarnosti i humanosti.

Okrugli sto posvećen problemu cvjetanja jezera Modrac okupio je stručnjake i predstavnike institucija koji su predstavili prve zajedničke korake ka unapređenju kvaliteta vode i dugoročnijoj zaštiti akumulacije.

Lovačko društvo Tuzla obilježilo je 102 godine postojanja svečanim okupljanjem na kojem su članovima dodijeljene bronzane, srebrene i zlatne značke kao priznanje za njihov dugogodišnji doprinos očuvanju tradicije i prirodnih resursa.