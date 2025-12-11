/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 11. decembar?

Crno i bijelo: Šta je obilježilo 11. decembar?

U Federaciji BiH u toku su opsežne socijalne i radno pravne reforme koje donose veće naknade, izmjene zakona i jačanje zaštite najugroženijih.

Vijeće ministara BiH odobrilo je IDDEEI 1,58 miliona maraka iz tekuće rezerve kako bi se osigurao nastavak izdavanja ličnih dokumenata i registarskih oznaka.

Vlada Federacije BiH odobrila je gotovo dva miliona maraka za uvezivanje radnog staža 153 radnika čiji poslodavci nisu uplatili doprinose, čime im je omogućeno penzionisanje.

Bingo Group isplatio je radnicima dodatnih hiljadu maraka uz novembarsku platu, što je kompaniju koštalo više od devet miliona maraka.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je pritvor za Besima Bektešija, osumnjičenog da je teško povrijedio svog očuha u naselju Dragodol.

Bosanska franjevačka provincija saopćila je da je preminuo fratar Franjo Ninić, čija je smrt izazvala veliku tugu među vjernicima i zajednicama u kojima je djelovao.

Federacija BiH predstavila je novu petogodišnju strategiju za unapređenje položaja osoba s invaliditetom i njihovu veću uključenost u društvo.

Udruženje Prospera i Grad Tuzla predstavili su digitalni turistički vodič Posjetite Tuzlu – Tri dana, kojim se savremeno promoviše turistička ponuda grada.

FK Sloboda Tuzla održao je izvještajnu Skupštinu na kojoj su potvrđeni planovi za narednu godinu i istaknuto da je Klub ove godine isplatio više od 629 hiljada maraka po tužbama bivših igrača i trenera.

Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su pobjedu u ABA 2 ligi savladavši Mornar iz Bara sa 88:73 uz odlične partije Williamsa i Sani Čampare.