/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 4. decembar?

Crno i bijelo: Šta je obilježilo 4. decembar?

U Tuzli je danas održan sastanak predstavnika institucija, nevladinog sektora i OSCE-a o primjeni novog zakona i izazovima u zaštiti žrtava porodičnog nasilja.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je novu Jedinstvenu listu ortopedskih i drugih pomagala, čime je proširen obuhvat na 150 pomagala i smanjeno finansijsko opterećenje pacijenata.

Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene Krivičnog zakonika kojima se uvodi mogućnost da kazna zatvora od godinu dana bude zamijenjena novčanom kaznom ili radom za opšte dobro.

Srpska demokratska stranka tvrdi da je na većini pregledanih biračkih mjesta u Doboju otkrivena krađa glasova i poziva institucije da hitno reaguju.

Poslovne novine najavljuju rezultate projekta o brzorastućim kompanijama, uz podatak da rekordan broj firmi u BiH ispunjava međunarodne kriterije rasta.

Košarkaši Slobode u petak dočekuju ekipu Živinice Basket, u utakmici koja će poslužiti kao važna provjera pred naredni meč u ABA 2 ligi.

Rukometaši Slobode u subotu gostuju Leotaru, u okršaju ekipa sa dna tabele koje nakon suprotnih rezultata u prošlom kolu traže nove bodove.

Politika

Najveće ulaganje u istoriji UKC-a Tuzla, Demokratska fronta TK poručuje da se vraća status najopremljenijeg regionalnog zdravstvenog centra

BiH

Brzorastuće kompanije: Gotovo 5.000 firmi u BiH ispunjava međunarodne kriterije rasta

BiH

Stižu isplate za novorođenu djecu

Istaknuto

U TK zabilježen rast prijava nasilja: Izrečeno više od 1.900 mjera zaštite

Istaknuto

Tužilaštvo TK: Presuda Kabiloviću i Haliloviću nije zasnivana na SKY dokazima

