Dnevnik RTV Slon donosi vijest da je Centralna izborna komisija BiH jutros dobila potvrdu o odobrenih 6,4 miliona KM za organizaciju vanrednih izbora za predsjednika RS-a, koji su zakazani za 23. septembar.

Evropska komesarka za proširenje Marte Kos boravi u Bosni i Hercegovini, a razgovarala je sa predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto o reformama i Planu rasta.

U Donjoj Jablanici će biti održana komemoracija koju će 3. oktobra obilježiti grupa građana “4. oktobar” u znak sjećanja na 18 žrtava prošlogodišnje tragedije.

U Gračanici je preminuo muškarac nakon uboda nožem u porodičnoj kući, a njegova supruga je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo.

Građani Tuzle tokom ljeta nisu imali većih poteškoća sa snabdijevanjem vodom, što je, rezultat modernizacije sistema koju je provodilo JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Radnici Koksare iz Lukavca najavili su štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata i doprinosa, uz poruku da ne odustaju od svojih zahtjeva

Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava Dane evropskog naslijeđa predstavljanjem vrijedne arhivske građe i Orijentalne zbirke.

U okviru 5. Internacionalnog Guitar Festa dodržan je projekat „Mladi u Bosanskom kulturnom centru i ustanovama kulture“, koji osnovcima približava značaj kulturnih institucija.

Selektor Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za kvalifikacionu utakmicu protiv Kipra i prijateljski susret s Maltom, što je također dio sportskog pregleda u dnevniku.

Fudbaleri Slobode u utorak od 15:30 sati gostuju NK Kolina u Ustikolini u okviru završnice Kupa Federacije BiH, s ciljem da nastave pobjednički niz i izbore plasman u narednu rundu takmičenja.

ŽFK Sloboda je poražen na domaćem terenu od ekipe Intera iz Posušja rezultatom 2:0, a dnevnik ističe da Tuzlanke nastavljaju graditi formu i pripremati se za naredne izazove.

