/VIDEO/ Dnevnik TV Slon Crno i Bijelo

Centralna izborna komisija BiH uskoro bi trebala potvrditi datum prijevremenih izbora za predsjednika RS, najvjerovatnije 16. novembar, dok Milorad Dodik najavljuje prepreke koje pravnici smatraju krivičnim djelima.

U Tuzli će na autobuskim stajalištima biti postavljene informativne ploče s redom vožnje, a digitalni identitet i elektronski potpis olakšavaju građanima pristup e-uslugama.

Seminar eTwinning platforme održan je za nastavnice i nastavnike, dok Federalni zavod za zapošljavanje nastavlja programe za mlade, a forum u Tuzli ističe važnost zapošljavanja Roma i Romkinja.

Na portalu rtvslon.ba najčitanije su vijesti o Danima otvorenih vrata FUP-a, kaznama za vožnju djece na električnim autima i popularnoj aplikaciji za žene u SAD.

Evropsko prvenstvo u košarci počelo je u četiri zemlje, a BiH će igrati u grupi C u Limassolu na Kipru.

