/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 1. septembar

Nedžida Sprečaković
Dnevnik TV Slon, Crno i Bijelo
Foto: Nedžida Sprečaković, novinarka RTV Slon

Od događaja koji su obilježili 1. septembar, koji smo obradili kroz dnevnik TV Slon, izdvajamo:

U Tuzli je kod Osnovne škole Kreka maloljetnik povrijeđen nožem u incidentu u kojem su učestvovale tri osobe.

Prevoznici u BiH jutros su obustavili rad, što je izazvalo velike gužve širom zemlje.

Od danas je u Federaciji BiH skuplja struja, uvedene su blok tarife za domaćinstva.

Sjednica Predstavničkog doma PS BiH o budžetu za 2025. godinu prekinuta je ubrzo nakon početka.

Penzioneri u FBiH najavili su proteste 27. oktobra ukoliko Vlada ne usvoji izmjene zakona o PIO.

Nova školska godina počela je danas, a najviše emocija izazvao je prvi dan prvačića.

GIPS je uveo novi red vožnje usklađen sa školskim obavezama učenika i studenata.

Fudbalska reprezentacija BiH okupila se na Ilidži i počela pripreme za kvalifikacije protiv San Marina i Austrije.

Cijeli dnevnik pogledajte na linku ispod:

