/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 15. septembar

U dnevniku TV Slon, za 15. septembar, donosimo neke od najznačajnih vijesti sa lokalnog, kantoanlanog i državnog nivoa.

Ustavni sud Republike Srpske u narednih mjesec dana donijet će odluke o zahtjevu Kluba Bošnjaka u vezi sa Zakonom o referendumu i Odlukom o raspisivanju referenduma.

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa utvrdilo je da su ispunjene sve pretpostavke za odlučivanje.

Vijeće Kantonalnog suda u Tuzli odredilo je pritvor Ahmedu Kastratiju, nakon potvrđivanja optužnice za ubistvo.

Pritvor može trajati do dvije godine i do izricanja prvostepene presude.

Kantonalni sud u Tuzli donio je prvostepenu presudu protiv četiri osobe optužene za trgovinu ljudima i druga krivična djela.

Optuženi su osuđeni na kazne od šest mjeseci do pet godina zatvora, a presuda nije pravosnažna.

Na Univerzitetu u Tuzli predstavljeni su najbolji kratki filmovi na temu genocida u Srebrenici.

Od 27 radova, deset je izdvojeno, a tri filma nagrađena posebnim priznanjima.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK potpisalo je ugovore o finansijskoj podršci za 215 sportskih projekata.

Podrška je ove godine raspoređena na organizacije iz svih 13 općina i gradova Kantona.

