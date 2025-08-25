/VIDEO/ Dnevnik TV Slon – događaji koji su obilježili 25. avgust

Dnevnik TV Slon možete pogledati na linku na dnu članka, a evo koji događaji su obilježili 25. avgust:

Prevoznici u Bosni i Hercegovini najavili su potpuni prekid rada od 1. septembra, što bi moglo izazvati nestašice hrane i poremetiti lance snabdijevanja. Traže povrat trošarina, popust na putarine i priznavanje statusa izvoznika usluga.

U rijeci Spreči pronađeno je beživotno tijelo, a identitet osobe još uvijek nije potvrđen. Prema prvim informacijama, postoji sumnja da bi se moglo raditi o policajcu nestalom u rijeci Jali krajem marta.

Služba za komunalne poslove Grada Tuzle obavještava da je počelo produženje besplatnih mjesečnih kartica za javni prevoz. Produženje traje do 10. septembra u prostorijama mjesnih zajednica i GIPS-a Tuzla.

U akciji „Lijevak“ policija TK provjerila je 433 vozila i vozača te evidentirala 186 prekršaja. Alkotestirano je 276 vozača, a 51 je vozio pod dejstvom alkohola i isključen je iz saobraćaja.

Zvaničnici Bećirović i Salkić reagovali su na odluke Milorada Dodika, ocjenjujući ih antidejtonskim i protivpravnim. Poručili su da smijenjeni predsjednik RS-a nema mandat za imenovanje mandatara Vlade.

Agencija IDDEEA saopćila je da građani BiH mogu besplatno dobiti kvalifikovani elektronski potpis izdat od ove agencije. Za korištenje mobilne aplikacije e-IDDEEA može se koristiti isključivo njihov potpis.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH danas je obilježila 33. godišnjicu spaljivanja u zgradi Vijećnice. Tom prilikom nestalo je oko dva miliona knjiga i rukopisa.

U Tuzli je pokrenuta humanitarna akcija „Humanitarne palačinke za nabavku poni konja“. Cilj je obezbijediti konja za izletište „Srce“ koje će pružati podršku djeci i osobama s invaliditetom.

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ obilježava Zlatni septembar nizom aktivnosti. Žele poslati poruku da djeca koja se bore s rakom nisu sama i da cijelo društvo stoji uz njih.

Košarkaška reprezentacija BiH otputovala je na Kipar gdje će igrati mečeve grupe C Eurobasketa. Prvi susret bh. selekcija igra 28. augusta protiv domaćina.

Sloboda je na Tušnju savladala Tuzla City rezultatom 2:1 i na najbolji način otvorila sezonu Prve lige FBiH. Pobjedu su donijeli autogol gostiju i pogodak Hadžibeganovića u 70. minuti.